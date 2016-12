Marò, Latorre posta su Facebook il video dell'arresto in India nel 2012

"Questo accadeva il 19 febbraio 2012, 4 anni fa, cioè quando ci portarono in carcere". Con questa frase Massimiliano Latorre accompagna la pubblicazione su Facebook del video che documenta le fasi dell'arresto dei marò. Latorre attualmente è in convalescenza in Italia per motivi di salute dopo aver ottenuto un permesso dalle Autorità indiane, mentre Girone è trattenuto in India.