India, crolla un ponte: decine di veicoli precipitano in fiume. Almeno 22 morti, ma si temono altre vittime

Alcuni veicoli con decine di persone a bordo sono precipitati in un fiume in piena per la rottura di un vecchio ponte sull'autostrada Mumbai-Goa, ad ovest dell'India. Un agente ha detto che i soccorritori non hanno individuato né i veicoli né alcun sopravvissuto dopo ore dall'accaduto. L'incidente risale alla mezzanotte ora locale. Il traffico è stato deviato verso un nuovo ponte poco lontano. Quello crollato era stato costruito negli anni '40.