Golpe in Turchia, l'esiliato Gulen: prego perché ritorni la pace

"Condanno nei termini più forti il tentativo di colpo di stato militare in Turchia. Il governo dovrebbe essere conquistato attraverso un processo di elezioni libere e giuste, non con la forza. Prego Dio per la Turchia che questa situazione sia risolta pacificamente e rapidamente". Lo scrive in un comunicato l'imam e magnate turco Fethullah Gulen, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di essere la mente del fallito golpe in Turchia.