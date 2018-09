clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ultimo saluto per John McCain, eroe della guerra del Vietnam e veterano della politica americana, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Washington. Grande assente alla cerimonia Donald Trump: i rapporti tra il senatore repubblicano e il presidente Donald Trump sono stati spesso tesi e, per questo, la famiglia ha chiesto al capo di Stato di non partecipare al funerale.