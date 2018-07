Violenti incendi ad Atene: morti e migliaia di evacuati

La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che divampano in due foreste che lambiscono la capitale. Ci sono vittime e feriti. "Sono molto preoccupato", ha detto il primo ministro Tsipras che è in costante contatto con la macchina dei soccorsi. Le fiamme sono state alimentate da venti forti, con raffiche oltre i 60 km/h, mentre un'ondata di calore ha innalzato le temperature intorno ai 40 gradi Celsius. I servizi meteorologici prevedono una pausa nella notte. Secondo le autorità l'origine dei roghi è dolosa.