Una first baby all Assemblea dell Onu: la premier neozelandese in Aula con la figlia di tre mesi

"La premier neozelandese Jacinda Ardern fa di nuovo la storia", scrive il Time online, riportando la notizia del primo capo di Stato donna che ha partecipato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la figlia di tre mesi, Neve Te Aroha. La neonata, durante l'intervento della madre in Aula, è rimasta tra le braccia del padre, il presentatore Tv Clarke Gayford, che su Twitter ha postato il pass della piccola: first baby neozelandese, si legge. "Ho l'opportunità di portarmi mia figlia a lavoro, non ci sono tanti posti dove si può fare", ha dichiarato al Guardian la Arden, terza donna premier del suo Paese e prima al mondo dall'ottobre 2017 per essere la più giovane capo di Stato, non nuova a presenziare pubblici impegni con la primogenita