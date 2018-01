Turchia: aereo va fuori di pista ma si ferma a pochi metri da mare

Immagini da brivido quelle di un aereo passeggeri in atterraggio, uscito dalla pista di un aeroporto e fermatosi a pochi metri dal mare. E' successo a Trebisonda, in Turchia. L'aereo, un velivolo di Pegasus Airlines proveniente da Ankara, si è trovato pericolosamente instabile su un pendio, a pochi metri dal mar Nero, con le ruote nel fango. Non ci sono state vittime tra i 162 passeggeri a bordo, né tra i due piloti e quattro membri dell'equipaggio. Tutti sono stati portati in salvo. Sono in corso indagini sulle cause dell'incidente.