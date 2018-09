Russia, installata in un cimitero una lapide gigante a forma di iPhone in memoria di una 25enne

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una lapide gigante a forma di iPhone è apparsa nel cimitero di Ufa, in Russia. Come screensaver la foto della giovane venuta a mancare a soli 25 anni. La ragazza, di nome Rita Shameeva, è scomparsa nel 2016, ma secondo quanto raccontato dagli abitanti della cittadina l'installazione è comparsa nel cimitero due anni dopo la morte della giovane, scatenando polemiche e ilarità. Lo riporta Life.ru. Sembrerebbe che a volerla sia stato il padre della ragazza. Il genitore ha voluto omaggiare così la figlia che lavorava per Apple Russia. Sulla lapide è stato anche installato un codice Qr che riporta a una pagina web dedicata alla 25enne scomparsa dopo una lunga malattia. La lapide ha la forma di un iPhone 6, con tanto di tasti laterali e fotocamera sul retro.