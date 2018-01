Piccolo fuori programma per il Pontefice arrivato in Perù. Il Papa è voluto scendere dalla papamobile per assistere un'agente peruviana, caduta dal cavallo durante il passaggio del convoglio. La poliziotta è caduta vicino al mezzo, per cui Bergoglio ha chiesto di fermate il veicolo. Un'ambulanza ha poi portato via la donna e il Papa ha ripreso il suo cammino.