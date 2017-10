Un post condiviso da Estevan Camacho Plazola (@estevanplazola) in data: 9 Ott 2017 alle ore 22:37 PDT

Due grandi occhi. "Gli occhi di un sognatore". Un sognatore che non vuole muri. E’ la nuova opera dell’artista francese JR. Dopo "Kikito", arriva "Giant Picnic", un’enorme tavolata allestita domenica 8 ottobre sul confine tra Stati Uniti e Messico, vicino a Tecate, una cittadina messicana. Le persone da entrambi i lati del muro si sono sedute e hanno mangiato insieme, circondando i due grandi occhi. Cibo, musica e sole: questa la ricetta per dimenticare le divisioni fisiche. In una foto, che ritrae entrambe le installazioni dell’artista, sembra quasi che Kikito contempli il picnic e i suoi vicini di "tavola".