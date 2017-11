Manhattan, a fuoco palazzo di 7 piani: oltre 200 pompieri in azione e 5 feriti

E' di almeno 5 feriti, quattro vigili del fuoco e un civile, il bilancio provvisorio del vasto rogo scoppiato in un edificio di 7 piani a Manhattan (New York), nella zona di Hamilton Heights (Upper West Side), sulla 144esima strada ovest. L'incendio, che ha compromesso tutto l'ultimo piano dello stabile, è stato dichiarato di categoria 5, il livello più alto di emergenza. Oltre 200 i pompieri impegnati nello spegnere le fiamme, divampate venerdì, intono alle 15, ora locale. Testimoni riferivano che pezzi della facciata dell'edificio si sono staccati. Non sono chiare le cause del rogo