Maltempo Usa, una bufera di neve sferza la costa Est: 5mila voli cancellati

La costa orientale degli Stati Uniti è ancora alle prese con la bufera di neve che ha colpito in particolare le città di Boston, New York e Washington. Scuole e uffici pubblici potrebbero restare chiusi anche venerdì in molte aree. I maggiori disagi riguardano però gli aeroporti, con quasi 5mila voli cancellati. Problemi anche negli scali internazionali di Jfk e Newark, già colpiti duramente dalla tempesta di qualche settimana fa.