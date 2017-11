Harvey, Charlie Hebdo "Dio esiste: ha ucciso i neonazisti in Texas"

E' passata appena una settimana da quando Charlie Hebdo dedicava la sua copertina all'attentato terroristico in Barcellona, scrivendo "L'Islam religione di pace...eterna" e raffigurando corpi senza vita sulla strada. Dopo sette giorni, la rivista francese torna di nuovo a far discutere con una nuova provocazione. Protagonista della copertina di questo numero, in edicola il 30 agosto, la tempesta Harvey con la frase "Dio esiste" e il sottotitolo "Ha affogato tutti i neonazisti del Texas". Sicuramente le polemiche non tarderanno ad arrivare, ma soprattutto, per l'enensima volta, si riaprirà il dibattito legato alla cifra stilistica del settimanale francese e ai confini della satira.