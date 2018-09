Diciassette anni dopo l 11 settembre l America ricorda le sue vittime

Come ogni anno, in occasione dell'anniversario dell'attacco alle Torri gemelle, sono in programma cerimonie in ricordo delle vittime a New York (con la lettura dei nomi al World Trade Center), a Washington (per ricordare l'attacco al Pentagono) e in Pennsylvania, dove si è schiantato il volo 93 della United Airlines partito da Newark e diretto a San Francisco. Il presidente Donald Trump, con la first lady Melania, ha scelto di non rimanere nella Capitale né di andare nella sua Manhattan, ma di recarsi al memoriale dell'11/9 a Shanksville, nella regione della Rust Belt. L'anno scorso il tycoon ha onorato il primo anniversario della strage da numero uno della Casa Bianca partecipando a una cerimonia al Pentagono.