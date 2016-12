Brasile, otto tifosi del Corinthians uccisi prima del derby col Palmeiras

16:15 - Tragedia prima di una partita di calcio in Brasile. Otto tifosi del Corinthians sono stati uccisi a San Paolo nella notte precedente il derby col Palmeiras. Lo riportano i principali media locali, che citano la polizia militare. Alcuni testimoni parlano di due persone armate che avrebbero fatto sdraiare i tifosi per poi ucciderli. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un regolamento di conti tra narcotrafficanti.

La strage è avvenuta all'interno della sede del "Pavilhao 9", uno dei gruppi organizzati della tifoseria del Corinthians. Tre delle vittime, ha precisato la polizia, avevano precedenti penali.



Tutti sono stati fatti sdraiare e poi sono stati freddati con colpi alla nuca. Una persona ha tentato di fuggire in strada, ma è stata centrata da colpi di pistola e si è accasciata vicino a una pompa di benzina. E' morta poco dopo il ricovero in ospedale.



Il derby rappresenta una sfida molto sentita e, in passato, si sono registrati molti casi di cronaca nera: due morti in incidenti prima della partita a marzo 2012, una vittima l'anno prima, altre ancora nelle annate precedenti. E' infatti accesissima la rivalità fra le due tifoserie.