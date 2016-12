Brasile, la polizia federale arresta l'ex terrorista Cesare Battisti

00:42 - L'ex terrorista rosso Cesare Battisti è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana. Nel 2009 il governo aveva concesso lo status di rifugiato politico all'ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac). Dieci giorni fa un tribunale federale aveva deciso l'espulsione, negando il rinnovo del permesso di soggiorno in relazione alla sua vicenda dei documenti falsi con la giustizia brasiliana. Forse sarà trasferito in Francia.

L'arresto di Battisti è avvenuto in relazione al provvedimento di allontanamento dal paese dell'ex terrorista ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il servizio cooperativo internazionale di Polizia (Scip) e la polizia federale brasiliana. L'ipotesi più accreditata - secondo quanto si apprende - è che Battisti possa essere ora trasferito in Francia. L'ex militante dei Pac è stato arrestato dalla polizia federale nella sua casa di Embu das Artes, nello Stato di San Paolo. Al momento dell'arresto era in compagnia della moglie e della figlia. La polizia federale ha detto che sarà custodito nel comando regionale di San Paolo fino alla sua espulsione.



Legale: decisione assurda - "Ancora non abbiamo capito cosa è successo, sto cercando di avere informazioni per poter difendere il mio cliente", ha detto l'avvocato Igor Tomasauskas. "E' una decisione assurda, faremo ricorso. L'avvocato ha precisato di non aver depositato ancora alcun ricorso in quanto a Battisti non era stato ancora notificato l'ordine di espulsione. "Stiamo lavorando per far revocare un arresto totalmente assurdo. E' una procedura che non è contemplata dal codice brasiliano. Sono andati a prenderlo prima che potesse mettersi a disposizione della polizia federale", ha detto il legale. Secondo Tamasauskas, Battisti non ha resistito all'arresto e non è stato ammanettato. E' stato sottoposto a una visita medica, come prevede la legge brasiliana in caso di arresto.