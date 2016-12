Brasile: gaffe del vice presidente, dà l'impeachment a Dilma per certo

Gaffe del vicepresidente della Repubblica brasiliana, Michel Temer: in un audio registrato sul suo cellulare e inviato per errore ai colleghi del suo partito Temer parla come se l'impeachment a carico di Dilma Rousseff fosse stato già approvato. Nell'audio il vicepresidente pronuncia un "discorso alla nazione": in caso di messa in stato di accusa di Rousseff, infatti, la presidenza passerebbe a lui fino alla conclusione del processo contro Dilma.