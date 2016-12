Blacklist russa, provvedimenti Ue

In risposta alla blacklist del Cremlino che impone il divieto di entrare in Russia a 89 europei, l'Europa adotterà misure restrittive. Lo ha anticipato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, spiegando che, in attesa della revoca della blacklist, Strasburgo limiterà l'accesso a due diplomatici russi, valuterà caso per caso l'accesso a membri della Duma e sospenderà la cooperazione con il comitato Ue-Russia.