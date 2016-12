Usa, a 112 anni muore l'uomo più vecchio al mondo

07:32 - E' morto all'età di 112 anni, in una casa di riposo di Grand Island, nello Stato di New York, l'uomo più vecchio del mondo, Salustiano "Shorty" Sanchez, di origini spagnole. Con la sua morte, il record spetta ora a un italiano di Enna, Arturo Licata, di 111 anni, mentre la donna più vecchia è la giapponese Misao Okawa. Sanchez era nato in Spagna, nel 1901, e aveva lavorato nei campi di canna da zucchero.

Sanchez, il cui record di longevità è stato riconosciuto nel Guinness dei primati, era nato a El Tejado de Bejar. Nella sua vita aveva svolto diversi lavori, tra cui quello di operaio nei campi di canna da zucchero a Cuba prima di emigrare negli Stati Uniti.