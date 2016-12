Clonazione, una donna potrebbe partorire un bambino col gene dell'uomo di Neanderthal

L'esperimento

In un'intervista pubblicata questo fine settimana, nell'edizione inglese della rivista tedesca "Der Spiegel" , il dottor Church ha dichiarato di avere tutto pronto nel suo laboratorio ad Harvard per il raggiungimento di questo risultato. L'attesa riguarderebbe solo il momento in cui la nostra società sarà in grado di accettare una simile clonazione.

Lo scienziato, che già nel 2009 aveva annunciato la possibilità di riportare in vita il Neanderthal con un “semplice investimento di 30 milioni di dollari”, rilancia la sfida. Una proposta che desta non poco scalpore, considerando che per realizzare il suo progetto Church avrebbe bisogno di una donna disposta a portare avanti i nove mesi di gravidanza per dare alla luce il piccolo Neanderthal.

Si tratterebbe dunque di creare una cellula contenente il Dna di Neanderthal da inserire in un embrione che, a sua volta, dovrebbe essere impiantato in una donna. L'esperimento, secondo il professore, non solo consentirebbe alla comunità scientifica di analizzare e comprendere le differenze tra il nostro profilo genetico e quello dei nostri antenati, ma potrebbe contribuire anche a creare nuovi anticorpi virus-resistenti per gli esseri umani.