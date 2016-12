06:58 - "Il rapimento di altre otto ragazze in Nigeria è un oltraggio e un incubo per le ragazze stesse e per le famiglie delle oltre 200 ragazze rapite nelle ultime settimane". Lo afferma un comunicato dell'Unicef, che chiede "ai rapitori di restituire immediatamente le donne alle loro comunità". L'Unicef, si legge in una nota, continua a monitorare la situazione ed esprime la sua "solidarietà al popolo della Nigeria".