Libia, affonda barcone al largo delle coste orientali: morti 40 migranti

17:35 - Almeno quaranta migranti sono morti nell'affondamento del barcone che li trasportava, al largo delle coste orientali libiche. A renderlo noto, secondo quanto riferito da Al Arabiya, è stato il governo di Tripoli. Il portavoce del ministero dell'Interno libico, Rami Kaal, ha poi aggiunto che "51 persone sono state tratte in salvo".

Per la sua vicinanza a Malta e dunque all'Europa a nord, e per i suoi confini porosi a sud, la Libia è uno dei Paesi di maggiore transito per molti immigrati che cercano di scappare dai Paesi dell'Africa subsahariana con l'obiettivo di raggiungere le coste europee.



Taranto, sbarcati 380 profughi - Intanto, nel porto mercantile di Taranto sono sbarcati 380 migranti dalla nave Aliseo, della Marina militare. Si tratta dei profughi richiedenti asilo, di diverse etnie (in prevalenza siriani) soccorsi nelle scorse ore nello stretto di Sicilia nell'ambito dell'operazione "Mare Nostrum". Tra di loro ci sono anche donne e bambini.