Il presidente deposto dell'Ucraina, Viktor Ianukovich, è ricoverato in gravi condizioni in una clinica di Mosca per un presunto infarto. Lo riferisce la stampa russa. Intanto Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno deciso, nel giorno della cerimonia di apertura, di boicottare le Paralimpiadi di Sochi. Mosca: "Gli appelli al dialogo dell'Europa fanno sorridere".

22:26 Casa Bianca minimizza le minacce di Gazprom

La Casa Bianca minimizza la portata delle affermazioni del gigante russo dell'energia Gazprom, che ha minacciato di interrompere il flusso di gas verso l'Ucraina e l'Europa dell'est se Kiev non pagherà i suoi debiti.

22:17 Kerry chiama premier Kiev e conferma sostegno Usa

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha telefonato al premier ucraino Arseniy Yatseniuk per ribadirgli il sostegno dell'amministrazione Obama e degli Stati Uniti.

21:52 Crimea, tv conferma attacco a base militare Kiev

La tv di Sebastopoli, Atr, conferma l'assalto a una base ucraina nei pressi della città. Secondo altre fonti all'interno della base ci sarebbero almeno 100 soldati filo-Kiev e l'assedio vede protagoniste le forze speciali russe.

21:06 Fonti: "Assedio alla base ucraina in Crimea"

Una base per la difesa anti-aerea ucraina nei pressi di Sebastopoli, in Crimea, "è stata circondata da militari russi che hanno intimato ai soldati filo-Kiev di deporre le armi e arrendersi". Lo riferiscono fonti nella città dove ha sede la base della Flotta russa del Mar Nero". Non ci sono conferme ufficiali.

19:51 Kiev, a Maidan lapidi marmo in memoria morti

Lapidi di marmo in memoria dei morti negli scontri tra polizia e insorti a Kiev sono state posizionate in piazza Maidan, nel centro della capitale ucraina. Sulle lapidi sono scolpiti i nomi delle vittime, l'età e la città di provenienza. Dopo la strage compiuta dai cecchini il 20 febbraio, Maidan Nezalezhnosti, la piazza Indipendenza al centro della rivolta antigovernativa, è piena di fiori in memoria dei morti.

19:41 Portavoce Putin: "Spero non torni guerra fredda"

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha auspicato che Russia e Occidente non tornino alla guerra fredda: "Non vorrei, credo che non sia così, credo che non sia iniziata, e vorrei credere che non inizi", ha detto in una intervista al secondo canale statale russo.

19:32 Mosca agli Usa: "No a passi frettolosi"

In una telefonata con il segretario di Stato americano Kerry, Serghiei Lavrov "ha messo in guardia Washington da passi frettolosi e non ponderati capaci di danneggiare i rapporti russo-americani, soprattutto per quel riguarda le sanzioni, che inevitabilmente colpiranno come un boomerang gli stessi Usa". Lo riporta il ministero degli Esteri russo.

18:59 Mosca: "Gli appelli europei fanno sorridere"

Sale la tensione tra la Russia e l'Unione europea. Il portavoce di Vladimir Putin attacca il Vecchio continente: "Fanno sorridere gli appelli dell'Europa al dialogo con personaggi di Kiev che si definiscono potere dell'Ucraina con la mediazione dell'Occidente - dichiara Dmitri Peskov -. Il credito di fiducia nei confronti di questi garanti è esaurito dopo il destino toccato agli accordi di riforma firmati da Ianukovich il 21 febbraio".

18:50 Il governo italiano diserta le Paralimpiadi

Il governo italiano non partecipa alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Sochi in corso in Russia. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi: alla cerimonia prendono parte solo gli atleti azzurri. L'Italia segue quindi la strada tracciata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Finlandia che hanno annullato l'invio di delegazioni governative per protesta nei confronti del comportamento dei russi nei confronti dell'Ucraina.

16:49 Osservatori Osce ancora respinti

Gli osservatori dell'Osce non sono riusciti neanche oggi ad entrare in Crimea, bloccati da uomini armati ad un check point delle milizie filo-russe, nell'istmo orientale di accesso alla penisola. Il check point è presidiato massicciamente da uomini in uniforme militare senza insegne.

15:38 Generale ucraino: "Io rapito e picchiato dai soldati russi"

Mikhail Koval, generale delle guardie di frontiera ucraine, ha raccontato in un'intervista alla tv ucraina "Canale 5" di essere stato rapito e picchiato con una mazza da alcuni soldati russi. Due giorni fa le guardie di frontiera ucraine avevano dato la notizia del rapimento di Koval nei pressi di Yalta, in Crimea.

15:22 Gazprom minaccia di tagliare forniture a Kiev

Gazprom minaccia di tagliare le forniture di gas all'Ucraina se Kiev non pagherà le forniture correnti e non salderà il suo debito, che ammonta a 1,8 miliardi di dollari. La minaccia giunge dall'amministratore delegato del colosso energetico. Alexiei Miller precisa inoltre che oggi scade il termine del pagamento per il gas russo fornito a febbraio e che Kiev non ha ancora versato la somma dovuta.

14:33 Usa, Gb e Francia boicottano Paralimpiadi

Le Paralimpiadi di Sochi, che saranno inaugurate stasera alla presenza di Putin, sono state boicottate dalle delegazioni governative di Usa, Gran Bretagna, Norvegia e Finlandia. Lo riferisce il presidente del comitato paralimpico internazionale, Philip Craven. Anche Parigi ha annunciato che per la Francia ci saranno solo gli atleti.

13:08 Germania: annessione da Mosca indignerebbe

Un'annessione della Crimea da parte della Russia "sarebbe condannata non solo dall'Ue, ma indignerebbe tutto il mondo e i paesi vicini della Russia. Quindi non posso fare altro che mettere in guardia da un passo del genere". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier.

11:56 Crisi Ucraina, la Russia accusa l'Occidente

"Un trionfo dell'illegalità, del cinismo, del collasso del diritto internazionale e dei doppi standard": così Dmitri Peskov, portavoce di Putin, ha definito quanto sta capitando attualmente "in Ucraina e attorno all'Ucraina" riferendosi alle azioni dell'Occidente.