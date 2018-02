Mondo Fut: un po' di “marsigliese”, un'altra patch e tre nuove icone!

23 febbraio 2018 16:07 Mondo Fut: un poʼ di “marsigliese”, unʼaltra patch e tre nuove icone! I “galletti” francesi protagonisti assoluti in questa settimana di FIFA Ultimate Team

Vediamo la nuova Squadra della Settimana, a forte connotazione francese, i dettagli delle nuove patch per Xbox One, PlayStation 4 e PC, e una curiosità... su FIFA 19!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAC'è molta Francia nella squadra della settimana numero 23. I nostri “cugini” hanno fatto breccia nel cuore e nelle mente dei ragazzi di EA che hanno riproposto il solito modulo 3-4-2-1 anche in quest'occasione.



Si parte dal muro del Saint Étienne Stéphane Ruffier (87) che mostra una somiglianza spiccicata con il più celebrato Karim Benzema in forza al Real Madrid. Il portierone francese in questa nuova versione – la terza per la precisione – piace moltissimo: tuffi, presa, riflessi e piazzamento sono da fuoriclasse assoluto, meno velocità e prezzo. Per acquistarlo bisogna spendere circa 60.000 crediti, Buffon (89) e Courtois (89) costano sui 55.000 crediti mentre Neuer (92) viaggia sui 100.000 crediti.



Il pacchetto difensivo è composto da un trio davvero inusuale. C'è una vecchia conoscenza del campionato italiano come il polacco Glik (86) che milita nel Monaco, uno Speedy Gonzales come Jordi Alba (86) del Barcellona e un centrale dalle grandi qualità come l'olandese De Ligt (84). Del terzetto il più interessante è proprio il giovane talento dei “lancieri” di Amsterdam: fisico, velocità e tackle sono di primissimo livello, così come la capacità di impostare da dietro per rilanciare l'azione. Il tuttofare dell'Ajax viene via per ora con 20.000 crediti, mentre il turbo blaugrana costa più o meno circa 350.000 crediti: è davvero una scheggia ma come rapporto qualità/prezzo c'è di meglio in giro. L'ex granata Glik, invece, non brilla per velocità e reattività ma affiancato a un centrale più rapido può fare la differenza e far valere le sue doti: prezzo circa 35.000 crediti.

Nel centrocampo a quattro scelto da EA brilla la stella di Marco Asensio (86) del Real Madrid. Il rinnovo con clausola rescissoria da 700 milioni ha fatto bene al giovane talento delle merengues che sotto l'attenta guida di Zidane sta incantando in questa stagione: per prenderlo non servono 700 milioni di crediti ma “solo” 60.000! Non è super veloce, né dispone di un fisico per reggere gli urti di certi mediani rocciosi, ma il gioiello del Real Madrid sa distribuire assist come pochi altri. Non male neanche la nuova carta dedicata a “Jack” Bonanventura (86): il tuttofare del Milan costa sui 120.000 crediti ed è un giocatore estremamente versatile. Per chi costruisce una formazione made in Serie A è un acquisto da consigliare. Il playmaker brasiliano del Fenerbahçe Giuliano (86) invece è il classico giocatore poco mediatico ma di grande sostanza sui verdi campi di FUT: passaggi con il contagiri, tiri da lontano e dribbling spericolati sono garantiti. Dotato di un fisico compatto non è facile da abbattere per i difensori avversari: per circa 62.000 crediti un pensierino lo si può fare. Marlos (86) è un brasiliano naturalizzato ucraino che milita nello Shakhtar Donetsk: dribbling in quantità industriale, assist e numeri di alta scuola brasiliana per 40.000 crediti. Come giocatore è simile ai più “celebrati” Di Maria (85) e Willian (84) che costano molto meno...



Per l'attacco la punta centrale è l'ex centravanti del Napoli Cavani (89) supportato sulla sinistra dallo junventino Alex Sandro (87) e sulla destra dal colchonero Gaimero (85). I prezzi: circa 175.000 crediti per l'uruguaiano in forza al PSG, 260.000 crediti per il laterale di Allegri, 100.000 crediti per l'attaccante del Cholo Simeone. Il terzetto costicchia e onestamente alla cifre sopracitate è possibile trovare giocatori più interessanti e devastanti. Il cambio ruolo (AS) di Alex Sandro potrebbe essere apprezzato dagli allenatori che costruiscono formazioni con calciatori di Serie A.

In panca, lo svizzero Embolo (81) è la classica bestia da comprare per chi è alla ricerca di una prima punta devastante a un prezzo più che accessibile (12.000 crediti). Il brasiliano Soares (82) è un attaccante molto interessante (18.000 crediti), così come Djaniny (82) che strabilia in attacco per velocità e strapotere fisico. Per il centravanti delle Isole Verdi il prezzo è sui 16.000 crediti. Anche il francese Gignac (84) può essere una soluzione interessante (circa 19.000 crediti) per chi è alla ricerca di una punta in grado di fare a sportellate, mentre il portiere svizzero del Borussia Dortmund Burki (86) non vale il prezzo (33.000 crediti).