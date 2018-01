Un'anticipazione per il nuovo gioco di Fumito Ueda, creatore di ICO

Un'immagine postata sul sito dell'azienda di Fumito Ueda , genDESIGN , ha dato il via a delle speculazioni sulla possibilità che possa trattarsi o meno di un teaser per il nuovo gioco del creatore di ICO (PS2), Shadow of the Colossus (PS2) e The Last Guardian (PS4). Postata per celebrare il nuovo anno, l'immagine, che potete ammirare qui sotto, mostra una ragazza seduta su un altare di pietra mentre guarda un gigante per lo più oscurato. Tuttavia, si nota subito una certa influenza del design dei personaggi dei giochi precedenti di Ueda, e quindi in molti sono convinti che sì, si tratta di un teaser del prossimo gioco dell'autore giapponese.

Su internet alcuni appassionati hanno anche scoperto un testo nel codice dell'immagine in questione, nel quale è possibile leggere "Beauty and the Beast 2018", ovvero "La Bella e la Bestia 2018", che potrebbe essere il titolo provvisorio del gioco.



Qualcuno ha fatto anche notare che genDESIGN è da tempo alla ricerca di nuovi talenti offrendo opportunità di lavoro, e questo fa pensare al fatto che il nuovo progetto sia in sviluppo sin dalla conclusione dei lavori su The Last Guardian. Inoltre, la ragazza ricorda la silhouette di quella presente nel logo di genDESIGN, quindi questa immagine potrebbe semplicemente rappresentare un'estensione più accurata del personaggio che fa da bandiera al brand della software house. Intanto, abbiamo contattato genDESIGN per un commento.



Anche se dovesse trattarsi di un nuovo gioco di genDESIGN, questo non vuol dire che vedremo il prodotto finale in tempi brevi. Gli stessi sviluppatori con The Last Guardian hanno impiegato quasi dieci anni per concludere i lavori, con Ueda che trasferì il progetto aprendo il suo nuovo studio facendolo diventare un titolo sviluppato in collaborazione con Sony.



Vi aggiorneremo non appena ne sapremo qualcosa in più.