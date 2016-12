Spunta l'ultimo video di Amelia Earhart l'eroina del volo scomparsa nel 1937

Cammina sulla pista, si arrampica sull'ala del suo Electra L-10E, si fa fotografare in posa davanti al suo aereo: un video in bianco e nero di tre minuti e mezzo, diffuso martedì in vista della pubblicazione di un nuovo libro su Amelia Earhart, ritrae la leggendaria aviatrice americana in quelle che potrebbero essere le sue ultime immagini prima dell'incidente che, il 2 luglio 1937, le costò la vita sul Pacifico mentre tentava il giro del mondo.

Sebbene gli esperti ritengano che il filmato sia autentico, il sospetto è però che possa essere stato girato non alla vigilia dell'ultimo volo dell'eroina bensì prima della partenza per il primo tentativo, fallito nel marzo 1937. In quell'occasione, infatti, l'Electra si schiantò alle Hawaii in fase di decollo, e dovette essere pesantemente riparato. L'aereo che si vede nel filmato, invece, non sembra aver subito riparazioni.



Sgranato e buio, il filmato in 16 millimetri è stato realizzato da John Bresnik, che aveva accompagnato a Burbank il fratello di Albert Bresnik, fotografo ufficiale della Earhart. Secondo l'agenzia di stampa Associated Press, John avrebbe conservato il filmato fino alla sua morte nel 1992, lasciandolo al figlio, anche lui di nome John, che l'anno scorso ha contattato la casa editrice The Paragon Agency. "Ho saputo cosa c'era nel filmato solo alla morte di mio padre, quando l'ho visto per la prima volta", ha detto Bresnik. Spiegando che il video "è rimasto in una scatola su uno scaffale del suo ufficio, e all'esterno c'era la scritta 'Amelia Earhart, Aeroporto Burbank, 1937'".



Partita per il secondo tentativo di effettuare il giro del mondo in aereo il 2 luglio 1937, Amelia Earhart si inabissò poche ore dopo nel Pacifico meridionale lungo la rotta tra la Nuova Guinea e l'isolotto di Howell, a metà strada tra Australia e Hawaii.