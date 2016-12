Quando il buongiorno bussava alla finestra: c'era una volta la sveglia umana

Prima dei cellulari e delle app, prima degli orologi da comodino, dei telefoni e dei campanelli, svegliarsi al mattino era questione di... "colpi". Quelli che dava alla finestra la "sveglia umana", ovvero una persona che girava per le vie della città e bussava alle finestre della gente che gli aveva affidato l'incarico il giorno precedente. I ferri di questo mestiere ormai perduto erano bastoni molto lunghi, per arrivare a bussare ai piani superiori, e cerbottane.

Leggenda vuole che a inventare il lavoro della sveglia umana fu Mary Smith, una donna londinese vissuta nella seconda metà dell'Ottocento. Alcuni esempi sono stati registrati tra XIX e XX secolo anche in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno.



Non sempre, però, le sveglie umane avevano a disposizione bastoni o cerbottane. In quel caso non avevano altra scelta se non urlare a squarciagola fino a un cenno dell'interessato. Solo allora il loro lavoro poteva ritenersi concluso.