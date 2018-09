Mestieri d altri tempi, i lavori dimenticati dell Inghilterra di fine Ottocento

La seconda rivoluzione industriale e l'incredibile progresso tecnologico hanno modificato radicalmente il mercato del lavoro e lo stile di vita della civiltà inglese e occidentale. Tra Ottocento e Novecento si è assistito a una vera e propria trasformazione sociale , oltre che economica, che ha portato alla scomparsa di alcuni mestieri, soprattutto in Inghilterra. L'uomo contro la macchina : una sfida alla Chaplin, alla Shalley, che ha visto soccombere lavori prima ritenuti indispensabili come l'accenditore, il lattaio o l'addetto all'ascensore.

La lista dei mestieri dimenticati è sorprendentemente lunga e, al suo interno, si trovano alcune professionalità decisamente insospettabili. Tra queste spicca senza dubbio la sveglia umana, ovvero una persona che girava per le vie della città e bussava alle finestre della gente che gli aveva affidato l'incarico il giorno precedente.



Una raccolta di foto scattate a inizio Novecento mostra altri mestieri finiti nella soffitta della storia: bambini che vendono giornali in strada, operai in un cotonificio, costruttori di ruote di treni, ricamatrici di cuscini e così via. Secondo uno studio del McKinsey Global Institute del 2017, il 49% dei lavori svolti attualmente da persone fisiche, nel mondo, potranno essere automatizzati quando le tecnologie "correntemente sviluppate" si saranno diffuse su scala globale.