Scoperta in Repubblica Ceca la grotta più profonda al mondo: con i suoi 404 metri supera il primato italiano

Una voragine profonda 404 metri , scoperta in Repubblica Ceca, ha rubato il trono alla dolina carsica di Pozzo del Merro in Italia (392 metri), aggiudicandosi il primato di più profonda cavità naturale subacquea del mondo. La caverna sommersa, che sprofonda verso gli abissi, si trova nel territorio della Moravia, nella zona orientale del paese, fra la località termale di Teplice nad Becvou e il comune di Hranice.

Il record è stato confermato dal gruppo ceco-polacco di speleologi che ha preso parte all'esplorazione della dolina. Tra questi anche il celebre sommozzatore polacco Krzysztof Starnawski, che ha seguito il robot del sondaggio subacqueo per una parte del suo cammino, agevolandone la discesa. C'è da dire infatti che, per problemi di pressione, il team è riuscito a scendere fino a meno di 200 metri.



Da quella profondità in poi, i sub si sono serviti sonda condotta da un robot, una sorta di minisommergibile con tanto di telecamera che ha raggiunto il suo limite massimo di operatività a 404 metri. Nulla esclude quindi che la dolina morava possa essere ancora più profonda. I 12 metri in più rispetto alla grotta sommersa di Pozzo del Merro, una dolina carsica situata a pochi chilometri da Roma, e profonda 392 metri, sono comunque bastati a superare il primato italiano e ad aggiudicarsi quello mondiale.



Grande gioia e soddisfazione per il sommozzatore Starnawski, che insieme al resto del gruppo ha festeggiato il risultato su Facebook: "Ce l’abbiamo fatta! Hranicka Propast è la grotta sommersa più profonda del mondo!"