Le diagnosticano un cancro, Megan parte e vede le 7 meraviglie del mondo in 13 giorni

In compagnia del suo fidanzato, Chris McNamara, con cui aveva iniziato la relazione solo due settimane prima, ha affrontato l'avventura in giro per il mondo. In soli 13 giorni, come racconta lei stessa sul suo blog, ha percorso 30mila miglia e ha preso 15 aerei: partita da San Francisco, è stata in Messico, in Perù, in Italia e in Cina. In tutto ha visitato 12 nazioni diverse, spendendo 3mila dollari. Ha dormito in albergo solo per 5 notti, mentre le restanti le ha passate sui voli intercontinentali.