L'operaio del futuro? Mezzo umano e mezzo robot con un esoscheletro hitech

In futuro si potrà dire addio ai lavori faticosi non perché spariranno ma perché con la tecnologia gli esseri umani saranno più agevolati. E' il caso di questo esoscheletro rivoluzionario che promette di donare all'uomo la forza dei supereroi. Si chiama Robo-Mate, e dona forza aggiuntiva a braccia gambe e schiena. Un peso di 10 kg viene sollevato come se fosse uno solo.

Per ora è un prototipo, ma queste "tute" si spera che in futuro diventino realtà. Consentiranno a chi le indossa di eseguire compiti e manovre che richiedono il cervello e la precisione di un essere umano, ma i muscoli di un robot. Gli esperti dicono che i lavori manuali - come la costruzione di una macchina - che affaticano e usurano il corpo umano potrebbero essere effettuate in modo sicuro. Robo-Mate dovrebbe vedere la luce nel 2016. E' stato sviluppato in Germania con un investimento di 3 milioni di euro. Il mese scorso la società di robotica Fraunhofer IAO, dopo due anni di sviluppo, lo ha presentato.



FOTO©ROBO-MATE/IBERPRESS