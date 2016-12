Kiev, benzina gratis per ragazze in bikini

Clienti in bikini? Il carburante viene regalato. E' la (alquanto curiosa) promozione inventata dai gestori di una pompa di benzina di Kiev, in Ucraina. L'iniziativa - per molti versi sessista - sta in realtà ottenendo parecchio successo: molte ragazze, infatti, ne stanno "approfittando" per fare il pieno. Di benzina e di sguardi incuriositi, ovviamente...