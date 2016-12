17 maggio 2015 Giggles, il maiale candidato sindaco in Usa La pagina Facebook del curioso candidato ha registrato migliaia di like e la sua storia sta spopolando in rete Tweet google 0 Invia ad un amico

10:17 - Nella città di Flint, in Michigan, si è presentato un candidato sindaco molto particolare. La sua candidatura sta facendo il giro del mondo per il semplice fatto che Giggles, questo il suo nome, è un maiale ed è in corsa per la poltrona da primo cittadino. Parecchi like sulla sua pagina di Facebook. Questa bizzarra iniziativa è stata ideata dal padrone come forma di protesta controgli altri candidati "veri" dal passato indecoroso: il primo è stato condannato per omicidio mentre il secondo per guida in stato di ebbrezza.

La citta di Flint è stata dichiarata la più pericolosa degli Stati Uniti secondo Forbes, con un altissimo tasso di spopolamento e crimini contro le donne. I cittadini esausti di questa situazione ma soprattutto dei precedenti sindaci e dei possibili due, appoggiano pienamente la candidatura di Giggles, sostenendo che "è meglio degli umani".



Il padrone di Giggles la presenta come un candidato ideale per la sua sfortunata città e afferma che la maialina è priva di precedenti penali, decisa a supportare la polizia e non intenzionata a sprecare i fondi pubblici.



Non sono mancate le polemiche dei due avversari che ritengono la discesa in campo di un'animale un modo per ridicolizzare la politica e le istituzioni. Non è detto che la maialina riuscirà a diventare sindaco in quante la legge prevede che il sindaco dev'essere un cittadino votante, ma l'intenzione della protesta è quella di convogliare l'attenzione sulle problematiche della città del Michigan.