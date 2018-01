clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un ragazzo di nome Ryan ha realizzato una serie di divertenti fotografie insieme al mostro fantascientifico giapponese Godzilla. I due, dopo essersi cimentati in azioni quotidiane come guardare la tv o allenarsi in palestra, hanno girato il mondo fino a Madrid e Londra. Ogni immagine ha richiesto circa 4 ore di foto-ritocco e, a giudicare dai quasi 11mila followers, l'esperimento è piaciuto.