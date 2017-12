Miss Universo 2017, la reginetta è la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters

La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters ha vinto il titolo di Miss Universo 2017. La 22enne, che di recente ha conseguito una laurea in gestione aziendale, è stata incoronata al Planet Hollywood di Las Vegas. Al secondo posto si è piazzata la colombiana Laura Gonzalez, terza Miss Giamaica, Davina Bennett. Oltre al titolo, la nuova Miss Universo ha vinto uno stipendio per un anno, un appartamento di lusso a New York per tutta la durata del suo "regno" e altri premi. Secondo Demi-Leigh Nel-Peters, la più importante questione che le donne devono fronteggiare sul posto di lavoro è la disparità di stipendio con i colleghi uomini. Nei mesi scorsi era stata anche accusata di razzismo perché, durante una visita a un centro di piccoli malati di hiv in Sudafrica, si era presentata indossando dei guanti.