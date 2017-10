Eminem distrugge Trump con il suo rap

È successo ai BET Awards 2017, una cerimonia del mondo rap trasmessa in televisione. Il rapper Eminem ha mostrato un video in cui, senza alcuna base, si lancia in oltre 4 minuti e mezzo di invettiva contro il Presidente Donald Trump. Non solo gli insulti hanno caratterizzato la performance, ma anche critiche puntuali su razzismo e guerra (“causerà un olocausto nucleare”). Eminem sostiene inoltre che Trump usi argomenti minori e post denigratori su Twitter, per evitare il confronto su cose importanti. Chiude infine con un appello che non lascia zone grigie: tutta l’America coesa contro Trump e i suoi sostenitori.