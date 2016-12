Dal Giappone arriva la cola all'aglio che promette benefici per il cuore

07:32 - Un'azienda giapponese ha appena lanciato sul mercato la Taccola, una cola aromatizzata all'aglio. Un accostamento che può sembrare azzardato, ma non per gli abitanti di Takko, città in cui viene prodotto il drink: la zona è infatti considerata la capitale nipponica dell'aglio. E nei supermercati della città già da tempo sono disponibili birra o gelato all'aglio.

La ricetta del drink è molto semplice: normale cola con un po' di polvere d'aglio. E anche se promette di essere un toccasana per il cuore, il rischio, in caso di consumo abbondante, è che abbia un effetto deleterio sui rapporti sociali per via dell'odore non proprio delicato che l'aglio lascia in bocca.