Su Ivanka Trump gravitano pareri che vanno dall'antipatia all'adorazione, sopratutto tra le donne che sono sempre un po' invidiose di fronte al fascino femminile. Ma d'ora in poi il livello di apprezzamento per la figlia del presidente potrebbe crescere anche tra le persone di sesso femminile perché d'ora in poi qualsiasi donna potrà assomigliare, almeno un po', a Ivanka Trump. L'idea proviene dal Foshan Yiwanka Medical Management Company , in Cina, che promette interventi chirurgici di plastica facciale per avere le labbra carnose di Ivanka, o i suoi occhi da cerbiatta, o ancora il suo naso dritto.

I cinesi, a quanto pare, sono più entusiasti di Ivanka di quanto non lo siano della politica del padre. Marc Mani, chirurgo plastico di Beverly Hills, ha assicurato che la figlia del presidente rispetta a pieno i parametri di bellezza universali. E deve essere così se anche i cinesi, che hanno tratti fisiologici diversi, preferiscono lei ad altre donne connazionali. Un chirurgo di Houston ha riferito a Usa Today che Ivanka è la nuova icona di stile, icona che vale ben sei ore e 30mila dollari di operazione.



Ivanka Trump ha nove marchi in Cina a suo nome e numerose richieste provenienti da altre 26 società di abbigliamento e prodotti per la cura della pelle in attesa di una risposta. Il governo cinese ha recentemente approvato in via provvisoria 38 marchi per il presidente Trump, sollevando di nuovo la questione sui conflitti di interesse per gli uomini che, come lui, si occupano di politica e di economia.