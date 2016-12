La vita del Papa raccontata in stile South Park

11:02 - Tutto Bergoglio in 4 minuti. Questa l’idea del sito Catholic-Link.com, il portale di catechesi “alternativa” ha infatti lanciato su You Tube un cartoon in cui viene ripercorsa la vita di Francesco: dalla culla al soglio pontificio, il video snocciola aneddoti e curiosità nel tentativo di catturare l’attenzione dei più piccoli, dalle calcistiche passioni dell’argentino alla sua predilezione per la metropolitana. Per combattere la noia, spazio dunque a pupazzetti stile South Park, un accostamento piuttosto azzardato, ma ben riuscito.