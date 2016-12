4 luglio 2016 17:29 Arriva “Wow”, il primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche Lʼimbarcazione di Andrea Stella, è la prima accessibile in sedia a rotelle. Sarà impegnata in un viaggio da New York a Roma

L'imbarcazione, realizzata dall'associazione "Lo spirito della stella" di Andrea Stella, impegnato in numerose attività a favore delle persone con disabilità, parte da Miami per un eccezionale viaggio che la porterà a Roma. L'ambizioso progetto, denominato "WOW – Wheels on Waves" (“Ruote sulle onde”), ha lo scopo di diffondere, dagli Stati Uniti all'Europa, un messaggio di pace e di rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Obiettivo? Ricevere la carta dei disabili e della pace e consentire a molti disabili di navigare in modo autonomo.

Il catamarano si fermerà a New York, dove, presso la sede dell'Onu, Andrea Stella consegnerà al segretario generale Ban Ki-Moon la Carta della Pace e, contemporaneamente, ritirerà la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la consegnerà a Papa Francesco in Vaticano, al termine della traversata oceanica.



Nella prima tratta del viaggio, oltre a parte del team di WOW e ad alcune persone con disabilità provenienti dall'Italia, il campione paralimpico statunitense Daniel Evans, paraplegico a causa di un infortunio subito mentre era al servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, durante una missione in Brasile.