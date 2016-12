29 febbraio, fanno festa a Modena i nati nel giorno che non c'è (quasi) mai

Festeggiano il compleanno solo una volta ogni quattro anni. Sono i "bisesti", ossia coloro che sono nati il 29 febbraio. Sebbene in realtà spengano lo stesso le candeline (chi il 28 febbraio, chi l'1 marzo), nel 2016 potranno godersi un giorno intero di festa. E alcuni di loro hanno deciso di trascorrerlo in compagnia: a Savignano sul Panaro, nel Modenese, andrà infatti in scena la prima edizione di "Nati nel giorno che non c'è".