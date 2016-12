18 settembre 2014 La farfalla che ama la musica: vola sul naso della flautista che rimane impassibile Il volo verso le note: la musicista Yukie Ota ha continuato a suonare e soltanto a fine esibizione ha soffiato via l'insetto Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - La magia della musica è davvero universale. Perfino gli animali, per quanto piccoli possano essere, sembrano apprezzare le note di un buon brano. Ne sa qualcosa Yukie Ota, flautista giapponese che durante l'esecuzione di una sonata di Pierre Sancan ha ricevuto il dolce "bacio" di una farfalla che si è andata a posare giusto sopra il suo naso. La musicista ha continuato e terminato la sua esibizione senza fare una piega.

L'insolito "duetto" è andato in scena nel corso della Carl Nielsen International Competition di Odense, in Danimarca. L'atmosfera, già sognante per la dolcezza della musica, è diventata addirittura "magica" nel momento in cui la farfalla è volata sul capo della Ota, come fosse un fiocco dai colori eleganti. L'insetto, inebriato dalle note del flauto, si è poi sistemato sul naso della musicista. E per tutta l'esecuzione del brano è rimasta lì, sbattendo di tanto in tanto le ali come a seguire l'andamento della musica. L'artista, impassibile, ha terminato la sua esibizione e soltanto al termine della stessa ha soffiato via la farfalla.