4 febbraio 2014 Brasile, miss BumBum si fidanza con paraplegico e sui social viene insultata La modella Daiane Macedo si difende così: "L'amore vero può vincere qualsiasi preconcetto. A letto? Nessun problema". E la coppia pensa già al matrimonio

18:28 - Daiane Macedo, modella di 26 anni e attuale miss BumBum (il discusso concorso che in Brasile premia il fondoschiena femminile più bello), è al centro delle polemiche per il suo nuovo amore. La giovane, infatti, si è fidanzata con un avvocato di 31 anni, da dieci anni paraplegico dopo un incidente automobilistico. Ma invece di ricevere elogi, i due sono stati bersaglio di critiche, anche feroci, sul web.

"Poveraccio, deve averlo scelto perché ha soldi, ma lo avrà già riempito di corna". Questo è solo uno dei tanti commenti offensivi apparsi in Rete, dopo che la ragazza ha pubblicato una foto sua accanto al partner, Rafael Magalhes, durante un evento mondano.



"Io e Rafa abbiamo una relazione molto solida e stiamo pensando di sposarci", si difende lei, convinta che le persone siano "troppo ignoranti", ma che alla fine "il sentimento vero può vincere qualsiasi preconcetto".



Anche la vita sessuale della coppia - oggetto della maggioranza degli scherni piovuti sui social network - è "assolutamente normale", assicura Daiane. Gli esperti concordano: "La sedia a rotelle non è per niente un ostacolo", afferma lo psicologo Paulo Tessarioli.