"Mamme, siate fiere delle smagliature": e la foto in bikini diventa virale su Facebook

16:10 - Il fatto che una foto di una donna in bikini diventi virale sul web non è di per sé una novità, se non che nell'immagine in questione vengano mostrate con orgoglio le smagliature. E' quanto è successo allo scatto fatto dalla blogger americana Rachel Hollis, madre di 3 figli, mentre era sulla spiaggia di Cancun. Per solidarietà altre donne hanno postato la loro foto in bikini, per dire a tutti che si può essere belle anche con qualche difetto.

Nel post con la foto in bikini Rachel scrive: "Ho le smagliature e indosso un bikini. Ho una pancia che è permanentemente flaccida perché ha portato il "peso" di tre bambini giganti e indosso un bikini. Il mio ombelico è cadente... (che è qualcosa che non sapevo nemmeno fosse possibile prima!!) e indosso un bikini. Indosso un bikini perché sono orgogliosa di questo corpo e di ogni segno".



"Quei segni - aggiunge - dimostrano che sono stata benedetta abbastanza per aver potuto portare in grembo i miei bambini e la pancia flaccida significa che ho lavorato duramente per perdere peso. Indosso un bikini perché l'unico uomo la cui opinione conta per me sa quello che ho passato nel vedermi in questo modo. Quello stesso uomo dice che non ha mai visto niente di più sexy del mio corpo, dei suoi segni. Non sono cicatrici signore, sono medaglie al valore e ve le siete guadagnate. Mostrate quel corpo con orgoglio! #HollisHoliday".



Il successo della foto è stato immediato, tanto che in pochi minuti la foto ha avuto più di 100 like su Facebook e ora, dopo sei giorni, ha quasi superato i 400mila mi piace. La donna, che ha tre figli di 8, 6 e 2 anni, spera che la sua foto posso aiutare le persone "incoraggiandole ad essere orgogliose dei loro corpi, non importa come sono".