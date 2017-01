La rete idrica "fa acqua"

foto Afp Correlati "Imagine all the water", la campagna dell'Europa contro gli sprechi di "oro blu"

La rete idrica italiana "fa acqua da tutte le parti". Un caso in cui la frase fatta descrive la realtà: il 30 per cento dell'oro blu che scorre in acquedotti e tubature italiani va sprecato. Una percentuale altissima che fa dell'Italia la maglia nera tra i più grandi Paesi europei. Se da noi un terzo dell'acqua va letteralmente perso, il Svezia la percentuale scende al 17 per cento, in Gran Bretagna è del 19 e in Spagna del 22 per cento. Un primato negativo che dovrebbe far riflettere e che dovrebbe stimolare gli investimenti. La competenza in materia, d'ora in poi, spetterà all'Autorità per l'energia,

Perdite e purezza: note dolenti

I compiti del Garante si estenderanno quindi anche alle regole e ai controlli nel settore dei servizi idrici, coprendo tutto il ciclo di vita dell'acqua: dal prelievo alla fonte, fino alle case e poi fognature e depuratori.

Quella delle perdite è un'emergenza da affrontare, il presidente dell'Autorità Guido Bortoni spiega: "Le dispersioni non vengono conteggiate ma sono uno spreco gravissimo tenuto conto che l'acqua è un bene primario per la vita dei cittadini, una risorsa ancor più preziosa dell'energia. Sono quindi necessari interventi di risanamento delle reti".

Altro punto critico è la purezza dell'acqua potabile, indissolubilmente legata allo stato della rete fognaria. Bortoni spiega: "E' indispensabile intervenire per garantire le infrastrutture necessarie a garantire la fornitura di acqua con continuità, senza sprechi, uno smaltimento corretto, offrendo un servizio di buona qualità a un costo il più possibile contenuto per il consumatore finale. Per fare questo e' necessaria una regolazione pro-investimenti, che promuova la realizzazione delle opere necessarie anche rispetto alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Non possiamo permettere che l'inquinamento di oggi diventi una pesante eredità per le generazioni future".