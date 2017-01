Funghi come pareti per la casa eco

foto Phil Ross Correlati Guarda le foto

Mais al posto delle mattonelle

L'idea è dell'artista Mycotectural Alpha: una sorta di capanna esclusivamente costituita dal fungo Ganoderma lucidum coltivato in una fattoria californiana. La struttura è stata messa in mostra alla Kunsthalle Düsseldorf. Vivreste in una casa fatta di funghi? Forse questa domanda può ispirare le memorie infantili dei Puffi: gli ometti blu vivevano dentro colorati miceti. Eppure la casa di funghi esiste davvero.L'idea è dell'artista Phil Ross che ha portato ai termini estremi la visione di casa ecologica, pensandola come casa biologica, viva come i suoi abitanti. Al momento, solo un prototipo: la: una sorta di capanna esclusivamente costituita dal fungo Ganoderma lucidum coltivato in una fattoria californiana. La struttura è stata messa in mostra alla

Il progetto di un intero edificio Ma la struttura sperimentale è parte di un progetto più ampio in cui l'arte si mescola con la scienza, la biologia in particolare. L'ambizione di Ross è, infatti, creare un intero edificio che al posto di cemento, mattoni, o legno, utilizzi i funghi come materiale principale. Ross vuole creare uno spazio che possa ospitare una ventina di persone alla volta. Sono ancora in corso gli esperimenti per creare architetture complesse.