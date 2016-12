Argiolas: "Tradizione e innovazione per conquistare i mercati esteri"

20:35 - "La nostra caratteristica è la combinazione tra tradizione e innovazione. Partiamo da tutto ciò che ci hanno insegnato i nostri fondatori per poi produrre in modo assolutamente innovativo, con alti standard igienici e ottimizzando le nostre risorse". Passato e presente sono legati a doppio filo dalle parti di Dolianova, paese in provincia di Cagliari dove sorge Argiolas Formaggi. Alessandra Argiolas, responsabile marketing dell'azienda, racconta i segreti di un successo che viene da lontano.

"Tradizione e innovazione per conquistare l'estero" Alessandra Argiolas e le prossime sfide dell'impresa di famiglia

Cosa fa Argiolas Formaggi?

"Argiolas Formaggi è un'azienda casearia specializzata nella produzione di pecorini e caprini. Abbiamo dai 50 ai 60 dipendenti in base alla stagionalità e lavoriamo 12 milioni di litri di latte per produrre circa 2 milioni di chilogrammi di formaggi".



Quando inizia la vostra storia?

"La nostra storia inizia nel 1954. Non come caseificio ma come azienda di commercializzazione di mandorle. Sfruttando la conoscenza dei mercati abbiamo poi iniziato a vendere caprini e pecorini. E ci siamo innamorati così tanto di questi prodotti da iniziare a produrli".



Argiolas Formaggi è un'azienda familiare. Si è imprenditori per Dna?

"Sì, sicuramente. Essere figli di imprenditori significa nascere in questa cultura. Quindi tutto ciò che si fa, anche tutt'altro, si vive sempre in un'ottica di impresa e di amore per il proprio lavoro".



Quanto conta l'estero?

"Per noi l'estero è importante sia nel presente sia nel futuro. Attualmente esportiamo circa il 20% del nostro fatturato ma puntiamo, nei prossimi dieci anni, a raggiungere il 50%. Una meta molto ambiziosa... Il nostro mercato più grosso è oggi il Giappone, seguito dalla Germania, dove esportiamo tantissimi prodotti biologici".



Il Made in Italy è un punto di forza?

"Senza dubbio. Made in Italy significa qualità, significa materie prime d'eccellenza. Nel nostro caso, lavorando moltissimo sul nostro territorio, puntiamo molto anche sul Made in Sardinia".



Il web ha cambiato il lavoro dell'imprenditore?

"La Rete ha cambiato tantissimo il nostro mestiere. Noi già da tempo abbiamo deciso di puntarci. Il web è una piattaforma che ci permette di comunicare i nostri valori in maniera diversa rispetto al passato. Siamo un'azienda di grandi valori ed è importante trasmetterli attraverso, ad esempio, ai social network".



Argiolas Formaggi è protagonista a Expo. Come mai?

"Siamo a Expo perché abbiamo presentato la nostra candidatura al progetto di Intesa Sanpaolo 'Candida la tua impresa' (nell'ambito dell'iniziativa Intesa@Expo, ndr) e siamo stati selezionati".



"C'è una scommessa, che avete fatto in passato, e di cui siete particolarmente orgogliosi?

"Tredici anni fa abbiamo fatto una scommessa: abbiamo iniziato a lavorare con le università di Cagliari e di Pisa per realizzare un prodotto che avesse benefici sul colesterolo. Una contraddizione in termini per quanto riguarda il formaggio... Bene, qualche anno fa abbiamo scoperto che questo prodotto era possibile e lo abbiamo realizzato".