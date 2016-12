24 giugno 2015 Il Made in Sardinia alla conquista del mondo con i formaggi di Dolianova Nata nel 1954 grazie all'intuizione di due fratelli, Argiolas Formaggi produce oggi 2 milioni di chilogrammi di caprini e pecorini Tweet google 0 Invia ad un amico

20:30 - In principio furono le mandorle. Poi la stagionatura e la commercializzazione del Fiore sardo. Infine la vera e propria produzione di formaggi. Sono trascorsi più di 60 anni da quando, nel 1954, i fratelli Ennio ed Eligio Argiolas decisero di scommettere sulla propria terra avviando un'attività che portasse il loro cognome. Oggi Argiolas Formaggi produce due milioni di chilogrammi di caprini e pecorini venduti in Italia e in tutto il mondo.

Innovazione nella tradizione è la formula del successo dell'azienda di Dolianova, in provincia di Cagliari. Fin da quando, passati dal puro commercio alla produzione, i fratelli Argiolas iniziarono a sperimentare nuove tipologie di formaggio.



Una scommessa che prosegue anche oggi come dimostra il frutto della collaborazione tra Argiolas Formaggi e le università di Cagliari e Pisa: la produzione di un formaggio che porta benefici per il colesterolo.



Dal 2001 la realtà cagliaritana può contare su magazzini di stagionatura da 200mila forme, gestiti e controllati da un sistema informatico centrale tecnologicamente all'avanguardia in grado di regolare elementi quali stagionatura e umidità e garantire così la massima qualità del prodotto in tutto l'arco dell'anno.



Altamente tecnologica anche la parte produttiva, che consente di realizzare 3.500 forme di formaggio al giorno.