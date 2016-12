Inflazione ferma a novembre:+0,1%Ma 11 capoluoghi sono in deflazione

Il tasso annuo d'inflazione a novembre si ferma allo 0,1%, in rallentamento rispetto a ottobre (+0,3%). Si tratta del valore più basso da maggio scorso. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo va sotto lo zero, scendendo dello 0,4%.

Undici grandi città in deflazione - Undici tra le grandi città italiane sono in deflazione, con tassi annui d'inflazione sotto lo zero a novembre. Lo rileva l'Istat, mappando capoluoghi e centri con più di 150 mila abitanti. La riduzione più forte dei prezzi si registra a Bologna (-0,7%), seguita da Padova, Palermo, Catania, Perugia, Cagliari, Bari, Verona, Venezia, Modena ed Aosta. Nel dettaglio a Padova scendono dello 0,4%, a Catania e Palermo dello 0,3%, si fermano a -0,2% Perugia, Cagliari, Bari e Verona, piu' contenuta la flessione, a -0,1%, a Modena, Aosta e Venezia. Ad ottobre le grandi città in deflazione era sette, quindi quattro in meno rispetto a novembre.