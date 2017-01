Google volta pagina: la nuova holding societaria si chiamerà Alphabet

"Come io e Sergey abbiamo scritto 11 anni fa 'Google non è una società convenzionale. E non vogliamo che lo diventi'. In questo ambito vi abbiamo detto di aspettarvi 'piccole scommesse in aree che potrebbero sembrare speculative o addirittura strane se confrontate con le attività attuali'". A dichiararlo è Larry Page sul blog di Google, sottolineando che i due fondatori "hanno fatto cose che sembravano da pazzi allora. Molte di queste cose hanno ora più di un miliardo di utilizzatori, come Google Maps, YouTube, Chrome e Android. E non ci siamo fermati. Stiamo ancora tentando di fare cose che altri pensano siano da pazzi e delle quali noi siamo molto contenti".



"La nostra società funziona bene oggi, ma riteniamo che possa essere migliore. Per questo creiamo una nuova società, chiamata Alphabet, che è una 'collezione', una 'raccolta' di società, la maggiore delle quali è Google. Ma questa nuova Google è un po' dimagrita, con le società che si occupano di altro rispetto ai prodotti internet che saranno contenute in Alphabet", mette in evidenza Page, precisando che Alphabet Inc sostituirà Google Inc come società quotata e tutte le azioni Google saranno automaticamente convertite nello stesso numero di azioni Alphabet, con gli stessi diritti. "Google - precisa - diventerà una controllata di Alphabet".